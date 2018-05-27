بلغاريا تبلغ عن تفش لإنفلونزا الطيور فى مزرعة للبط

صوفيا (رويترز)

أبلغت سلطات وكالة سلامة الغذاء فى بلغاريا اليوم الأحد، عن تفش لفيروس إنفلونزا الطيور فى مزرعة للبط بقرية ستيفانوفو بشمال غرب البلاد وقالت إنه يجرى إعدام الطيور بالمزرعة.

وهذا ثانى تفش لإنفلونزا الطيور بالمزرعة منذ أكتوبر، عندما تم إعدام أكثر من عشرة آلاف بطة.

ولم تتضح بعد سلالة ذلك الفيروس. وأبلغت بلغاريا عن مجموعة من حالات تفشى إنفلونزا الطيور منذ ديسمبر كانون الأول، شمل بعضها سلالة إتش5إن8 الشديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور.

وذكرت وكالة سلامة الغذاء على موقعها الإلكترونى إنه تم تحديد منطقة حماية قطرها ثلاثة كيلومترات حول المزرعة فى ستيفانوفو فضلا عن حظر تنقل الطيور المحلية والبرية وغيرها من الطيور فى تلك المنطقة وكذلك حظر مبيعات البيض والدواجن.