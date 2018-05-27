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باكستان ترفض إحتجاج الهند على "أمر جيلجيت بالتستان 2018"

الأحد، 27 مايو 2018 11:58 م
باكستان ترفض إحتجاج الهند على "أمر جيلجيت بالتستان 2018" رئيس وزراء باكستان
إسلام آباد (أ ش أ)
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رفضت الحكومة الباكستانية ، اليوم الأحد ، الاحتجاج الهندى على الأمر التنفيذى الذى أصدرته الحكومة الباكستانية ويطلق عليه "أمر جيلجيت بالتستان 2018".

ونقلت قناة (جيو) الباكستانية عن بيان للخارجية الباكستانية أنها ترفض الادعاءات الهندية فيما يخص إقليم كشمير المتنازع عليه.

ومن شأن الأمر التنفيذى الصادر فى وقت سابق من هذا الأسبوع أن يمنح الحكومة الفيدرالية الباكستانية المزيد من السلطة على الأرض أكثر من المجلس المحلى.

وتعتبر الهند أن ولايتى جامو وكشمير بما فيها منطقة (جيلجيت بالتسان) ، التى تديرها إسلام آباد ، جزء لا يتجزأ من أراضيها ، بينما تؤكد باكستان أن الهند تحتل تلك الولايتين بشكل غير قانونى.

 


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