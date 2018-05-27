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القوات العراقية تعتقل 35 داعشيا بالموصل وتعثر على مواد متفجرة بالأنبار

الأحد، 27 مايو 2018 03:04 م
القوات العراقية تعتقل 35 داعشيا بالموصل وتعثر على مواد متفجرة بالأنبار قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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 قال مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد، إن 35 من عناصر خلايا "داعش" الإرهابية اعتقلوا فى أيمن الموصل.

وأضاف المصدر، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إن القوات الأمنية المحلية بأيمن الموصل شنت عملية تفتيش طالت مناطق منها "النبى شيت والدواسة وباب جديد والفاروق وتموز والرفاعى والثورة وحمدون" واقتادت المعتقلين إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.


وفى سياق متصل، قال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول، فى بيان، إن القوات الأمنية فى قيادة عمليات الأنبار تمكنت من تفجير خزانين سعة 20 لترا يحتويان على مادة "C4" و3 عبوات ناسفة فى منطقة "البو شعبان" دون حادث، كما فجرت 7 عبوات ناسفة فى منطقة "النساف"، فى حين عثرت على 3 رمانات قاذفة ضد الدروع وحشوة قاذفة وحزام ناسف فى منطقة "البو ذياب.

 

 


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