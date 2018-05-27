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الأحد، 27 مايو 2018 06:07 م
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القوات العراقية تدمر 6 مضافات لـ"داعش" على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

الأحد، 27 مايو 2018 04:35 م
القوات العراقية تدمر 6 مضافات لـ"داعش" على الحدود بين ديالى وصلاح الدين قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادى اليوم الأحد عن تدمير 6 مضافات لتنظيم "داعش" وتفكيك عبوات ناسفة ومواد متفجرة خلال عملية تعقب خلايا داعش على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين .

وقال فيصل العبادى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن القوات الأمنية العراقية لا زالت مستمرة فى تنفيذ واجبها الأمنى فى مناطق قرية حمد العلى وجامع رامى وعيثة الوليد، وأسفرت عن تدمير ست مضافات لعناصر "داعش" الارهابية، كانت احداها تحتوى على خمس عبوات ناسفة ومواد متفجرة.


وأضاف " كما تم تفكيك ست عبوات ناسفة وضبط مولد كهرباء ومنصتين لاطلاق صواريخ الكاتيوشا، مضيفا أن القوات الأمنية مستمرة فى العملية العسكرية لتطهير تلك المناطق من داعش.


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