العبادى يلتقى علاوى والسامرائى لبحث تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

بغداد أ ش أ

التقى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي؛ لبحث تشكيل الحكومة المقبلة.

وأعلن المكتب الإعلامى للعبادى - فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء السبت - أن العبادى وعلاوى ناقشا التطورات الراهنة بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة على أسس وطنية.

وذكر المكتب، فى بيان، أن العبادى استقبل اليوم إياد السامرائى وناقشا الرؤى المشتركة لتشكيل الحكومة المقبلة والمباحثات الجارية بين الكتل السياسية ومجمل الأوضاع فى البلاد.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد دعا مؤخرًا الكتل السياسية إلى الالتزام بجدول تشكيل الحكومة، فيما أكد على وجود تطابق مع تحالف سائرون.