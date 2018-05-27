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الشرطة الباكستانية تقتل 6 إرهابيين بينهم مسئول عن تفجيرات لاهور

الأحد، 27 مايو 2018 10:49 ص
الشرطة الباكستانية تقتل 6 إرهابيين بينهم مسئول عن تفجيرات لاهور الشرطة الباكستانية ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأحد، أنها قتلت 6 إرهابيين على الأقل، أحدهم كان يقف خلف تفجيرات وقعت فى مدينة "لاهور"، شرقى البلاد، العام الماضى.

ووفقا لما نشرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" على موقعها الإلكترونى، فقد نصبت شرطة مكافحة الإرهاب كمينا للمسلحين المشتبه بهم فى وقت مبكر من اليوم بالقرب من مدينة "جوجارات"، بعد تلقيها معلوومات عن مكان الإرهابيين، ما أدى إلى حدوث تبادل لإطلاق النار.

وقالت الشرطة أن أحد المسلحين الذين قُتلوا هو عضو فى "جماعة الأحرار" ويقف وراء التفجيرات الذى وقعت بمدينة لاهور، العام الماضى، وراح ضحيتها 26 شخصا، من بينهم 9 من أفراد الشرطة.

 


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