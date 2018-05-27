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الأحد، 27 مايو 2018 12:08 م
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السلطات المكسيكية تعثر على 6 جثث لنساء فى وادى الموت المقدس

الأحد، 27 مايو 2018 11:51 ص
السلطات المكسيكية تعثر على 6 جثث لنساء فى وادى الموت المقدس صور الضحايا المكسيكية - صورة أرشيفية
كنبت فاطمة شوقى
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عثرت السلطات المكسيكية فى ولاية تاماوليباس، على 6 جثث لنساء بعد بضع ساعات من اختطافهن، ووفقا للسلطات فأنه تم العثور عليهن فى مكان معروف باسم "وادى الموت المقدس".

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، فأن التقييم الأول للمحققين يؤكد أن هؤلاء النساء تعرضن للضرب فى أماكن مختلفة فى أجسامهن، فضلا عن ضرب بعضهن بالرصاص، وتم إلقائهن فى الوادى.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المنطقة شهدت موجة من العنف منذ بداية العام الجارى على أيدى بعض المجموعات التى تحاول السيطرة على بعض المناطق لتهريب المخدرات، مشيرة إلى أن قبل هذا الحادث بثلاثة أيام تم قتل ثلاثة أشخاص أيضا بإطلاق النار فى حادث أصيب به أكثر من 12 شخصا.

وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 200 ألف شخص راحوا ضحايا المواجهات المسلحة والمخدرات فى المكسيك فى السنوات الأخيرة.


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