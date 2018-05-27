السلطات الإسبانية: إنقاذ 366 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط

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أعلنت سلطات الإنقاذ البحري الإسبانية إنقاذ 366 مهاجرا أثناء عبور البحر المتوسط نحو أوروبا في 13 قاربا، وذلك على مدار يومين.

وأوضحت السلطات الإسبانية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد أن سفينة الإنقاذ التابعة لها اعترضت 73 مهاجرا كانوا على متن 4 قوارب، بالإضافة إلى انتشال 293 أخرين كانوا على متن 9 مركبات قوارب أخرى.

جدير بالذكر أن إحصاءات الأمم المتحدة تفيد بأن 636 مهاجرا قد لقوا مصرعهم منذ بداية العام الجاري خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط، فيما تمكن 22 ألفا و439 آخرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية في الفترة من يناير وحتى أبريل الماضيين من بينهم 4409 مهاجرين وصلوا إلى إسبانيا.