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الأحد، 27 مايو 2018 10:08 م
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الرئيس السيسى: تواصلت مع محمد صلاح ووجدته بطلا أقوى من الإصابة

الأحد، 27 مايو 2018 08:12 م
الرئيس السيسى: تواصلت مع محمد صلاح ووجدته بطلا أقوى من الإصابة الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى- حسن مجدى
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تواصل مع النجم المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى، للاطمئنان على صحته فوجد أنه بطلا كما توقعه وأقوى من الإصابة.

وكتب الرئيس السيسى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، :"تواصلت مع ابن مصر البار وابنى محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد إصابته.. وكما توقعت وجدته بطلاً أقوى من الإصابة ومتحمساً لإستكمال مسيرة البطولة والتميز، وقد أكدت له أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والإعتزاز وأننى أدعو الله له دعاء الأب لإبنه بأن يحفظه ويتم شفائه على خير، ويكفيه فخراً بأنه أصبح مثالاً يُحتذى به للشباب فى مصر والعالم كله" . 

وقال الرئيس، إن محمد صلاح أصبح رمزاً وطنياً للاخلاق الرياضية والبطولة والإرادة ، وأن الحفاظ عليه ودعمه أمر لا شك فيه، وأن ما قدمه لمصر يمثل قيمة ورمز يُحتذى به وأصبح نموذجاً للشباب المصرى ومُلهماً لكل شباب العالم.

وتمنى الرئيس السيسى للاعب محمد صلاح الشفاء العاجل، مشدداً على وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية لتقديم ما يلزم للاعب وبالتنسيق مع الفريق الطبى المعالج.
 

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