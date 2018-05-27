الرئاسة: السيسى اطمأن على صلاح وأكد وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية له

كتب محمد الجالى

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى، باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم مع نجم المنتخب المصرى لكرة القدم "محمد صلاح" للاطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته أمس.

وأكد الرئيس أن محمد صلاح أصبح رمزاً وطنياً للأخلاق الرياضية والبطولة والإرادة، وأن الحفاظ عليه ودعمه أمر لا شك فيه، وأن ما قدمه لمصر يمثل قيمة ورمز يُحتذى به، كونه أصبح نموذجاً للشباب المصرى ومُلهماً لكل شباب العالم .

وتمنى الرئيس للاعب محمد صلاح الشفاء العاجل، مشدداً على وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية لتقديم ما يلزم للاعب وبالتنسيق مع الفريق الطبى المعالج.