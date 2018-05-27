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الأحد، 27 مايو 2018 09:11 م
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الخارجية العراقية تطالب بالتحقيق بمقتل طفلة عراقية فى بلجيكا

الأحد، 27 مايو 2018 09:03 م
الخارجية العراقية تطالب بالتحقيق بمقتل طفلة عراقية فى بلجيكا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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طالبت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد، السلطات البلجيكية بالتحقيق العاجل فى حادث مقتل طفلة عراقية فى بروكسل أثناء مطاردة الشرطة لشاحنة تقل لاجئين.

وقال ‏المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز - "إن وزارة الخارجية العراقية تتابع وبتوجيه مباشر من الوزير إبراهيم الأشيقر الجعفرى، وبتحرك وتواصل من قبل سفارة جمهورية العراق فى بروكسل حادث مقتل الطفلة العراقية "مودة شمادى على" أثناء مطاردة الشرطة البلجيكية لشاحنة تقل عددا من اللاجئين".

وأعربت الخارجية عن أسفها لهذا الحادث الجلل، مطالبة السلطات البلجيكية بالتحقيق العاجل فى الحادث وتوضيح ملابساته والتعامل مع المتسبب بوفاة طفلتنا العراقية الحبيبة وفقا للقوانين البلجيكية السارية وبصرامة.

وكانت وسائل إعلام بلجيكية أعلنت قبل أيام عن وفاة طفلة عراقية تبلغ من العمر عامين، وذلك فى طريقها إلى إحدى المستشفيات بعد إصابتها برصاص خلال مطاردة الشرطة لشاحنة تقل عشرات اللاجئين غربى البلاد.

 


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