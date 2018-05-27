الجيش اليمنى يُحرز تقدمًا ميدانيًا جديدًا شرقى مديرية ميدى

حققت قوات الجيش اليمنى تقدمًا ميدانيًا جديدًا شرقى مديرية ميدى التابعة لمحافظة حجة، عقب معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة اليوم الأحد أن قوات الجيش اليمنى شنت هجومًا مباغتًا على مواقع مليشيات الحوثى الواقعة شرق الكثبان الرملية الواقعة شرق مديرية ميدى شمال محافظة حجة، وتمكنت من إحكام السيطرة على تلك المواقع بعد دحر مليشيات الحوثى منها.
وأشار البيان إلى سقوط قتلى ومصابين من المليشيات الحوثية وأسْر ثلاثة عناصر آخرين، اثنان منهم مصابان تم نقلهما لمستشفيات سعودية لتلقى العلاج، كما عثرت قوات الجيش اليمنى على أسلحة مختلفة متنوعة خفيفة ومتوسطة تركتها المليشيات بعد فرارها من تلك المواقع.
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