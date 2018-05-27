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الجيش اليمنى يُحرز تقدمًا ميدانيًا جديدًا شرقى مديرية ميدى

الأحد، 27 مايو 2018 10:55 م
الجيش اليمنى يُحرز تقدمًا ميدانيًا جديدًا شرقى مديرية ميدى قوات الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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حققت قوات الجيش اليمنى تقدمًا ميدانيًا جديدًا شرقى مديرية ميدى التابعة لمحافظة ‏حجة، عقب معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة اليوم الأحد أن قوات الجيش اليمنى شنت ‏هجومًا مباغتًا على مواقع مليشيات الحوثى الواقعة شرق الكثبان الرملية الواقعة شرق مديرية ‏ميدى شمال محافظة حجة، وتمكنت من إحكام السيطرة على تلك المواقع بعد دحر مليشيات ‏الحوثى منها.

وأشار البيان إلى سقوط قتلى ومصابين من المليشيات الحوثية وأسْر ثلاثة عناصر آخرين، اثنان ‏منهم مصابان تم نقلهما لمستشفيات سعودية لتلقى العلاج، كما عثرت قوات الجيش اليمنى على أسلحة مختلفة متنوعة خفيفة ومتوسطة تركتها المليشيات بعد ‏فرارها من تلك المواقع.‏

 


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