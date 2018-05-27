الجيش اليمنى يستعيد السيطرة على منطقة الجمرك القديم بمحافظة حجة الحدودية

عدن أ ش أ

استعادت قوات الشرعية اليمنية السيطرة على منطقة الجمرك القديم فى مديرية حرض بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية.

ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز بالعربية الليلة، مشيرة إلى أن قوات الشرعية شنت هجوما واسعا على مواقع لمليشيا الحوثى فى الجمرك القديم أعقبه معارك ضارية انتهت باستعادة السيطرة عليه وتحرير عددا من المناطق المجاورة له وصولا إلى الأطراف الشمالية لمدينة حرض والتمركز فى نقطة مجمع "عزيز".

جاء ذلك مواكبا لمعارك عنيفة فى منطقة الفقراء ومفرق الملاجم وسد فضحة والقرحاء الصغيرة إثر هجوم للمتمردين على قوات الشرعية التى تصدت لهم بقوة وأسفرت عن مقتل 16 حوثيا.

ودمرت مقاتلات التحالف العربى عربة عسكرية لمليشيات الحوثى كانت تتمركز أمام مفرق الجريبات ببلاد الملاجم، كما استهدف طيران التحالف تعزيزات ومواقع لمليشيات الحوثى بين منطقتى الوهبية وحوران.

ويأتى التقدم بعد ساعات من استعادة السيطرة على جبل الإشارة الاستراتيجى والجبال المطلة على الطريق الرابط بين خط صعدة والمزرق فى حجه، والسيطرة قرى "المدب" و"الغرزة" شرقى حرض"، حيث أصبح معسكر المزرق تحت مرمى نيران قوات الشرعية.