الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى مقبنة غربى تعز

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حررت قوات الجيش الوطنى اليمنى اليوم الأحد مواقع جديدة فى مديرية مقبنة غربى محافظة تعز.

وقال الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) "إن قوات الجيش الوطنى حررت تلة دار قاسم وقرية الحجر فى عزلة العبدله بمديرية مقبنة بعد معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثى، مؤكدا أن عزلة العبدلة بالكامل أصبحت تحت سيطرة قوات الجيش".



وأوضح أن قوات الجيش قطعت خط إمداد مليشيا الحوثى المؤدى إلى جبل العويد، مشيرا إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا.



وفى غضون ذلك، استهدفت مدفعية الجيش اليمنى تعزيزات للمليشيا فى عزلة القحيفة فى المديرية ذاتها، مما أدى تدمير عدد من الأطقم المحملة بالأسلحة، فضلا عن مصرع وإصابة من كان على متنها.