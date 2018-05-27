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الجيش اليمنى: مقتل 16 حوثيا فى البيضاء واستعادة مواقع استراتيجية بالحديدة

الأحد، 27 مايو 2018 11:32 م
الجيش اليمنى: مقتل 16 حوثيا فى البيضاء واستعادة مواقع استراتيجية بالحديدة الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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أعلن الجيش اليمنى أن قواته نجحت فى تصفية 16 عنصرًا من ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة ‏من إيران خلال مواجهات فى محافظة البيضاء وسط اليمن.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى إن الميليشيا تكبدت خسائر فى صفوفها ‏بمقتل 16 من عناصرها وجرح آخرين ، فيما لاذ الباقون ‏بالفرار ، وذلك فى المواجهات التى وقعت فى منطقة ‏الفقراء ومفرق الملاجم بيحان ناطع وسد فضحه ‏والقرحاء الصغيرة ، مشيرا الى أن قوات الجيش اليمنى تقدما ميدانيا ‏جديدا فى جبهة الساحل حيث تخوض معارك ضد ‏ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران.‏

وقالت المصادر العسكرية إن قوات الجيش اليمنى والمقاومة مسنودة ‏بقوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن تمكنت من السيطرة على ‏منطقة المجليس والشافعية ومفرق الجاح والمشرعى ‏والحسينية بعد معارك تكبدت فيها الميليشيا خسائر ‏فادحة فى العتاد والأرواح.‏

وأضافت أن قوات الجيش دمرت دفاعات الميليشيا ‏الحوثية وتواصل الزحف باتجاه مدينة الحديدة مركز ‏المحافظة.‏

وكانت القوات اليمنية قد فرضت سيطرتها أول أمس الجمعة على ‏مفرق زبيد والفازة وسط إنهيار كبير فى صفوف ‏الميليشيا بسبب الانتصارات الكبيرة والمتتالية للجيش ‏والمقاومة المسنودين بقوات التحالف.

يذكر أن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى كان قد عين فيصل على قائد ‏حسن قائدا جديدا ‏للمنطقة العسكرية الثالثة التى تنتشر قواتها فى ‏محافظتى مأرب وشبوة ويقع مركز قيادتها فى مدينة ‏مأرب ، وترقيته إلى رتبه لواء ، إلى جانب قيادته للواء ‏‏13 ، وقضت المادة الثانية من القرار ، بتعيين العميد الركن ‏عبدالله محمد على معزب أركان حرب لذات المنطقة.‏

وأصدر الرئيس اليمنى قرارا رئاسيا آخر عين بموجبه ‏العميد الركن صالح مبارك محمد العامرى فى منصب ‏أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة وتنتشر قواتها ‏فى محافظات ذمار والبيضاء وصنعاء وإب.‏

 


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