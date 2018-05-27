الجيش اليمنى: مقتل 16 حوثيا فى البيضاء واستعادة مواقع استراتيجية بالحديدة

أعلن الجيش اليمنى أن قواته نجحت فى تصفية 16 عنصرًا من ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران خلال مواجهات فى محافظة البيضاء وسط اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى إن الميليشيا تكبدت خسائر فى صفوفها بمقتل 16 من عناصرها وجرح آخرين ، فيما لاذ الباقون بالفرار ، وذلك فى المواجهات التى وقعت فى منطقة الفقراء ومفرق الملاجم بيحان ناطع وسد فضحه والقرحاء الصغيرة ، مشيرا الى أن قوات الجيش اليمنى تقدما ميدانيا جديدا فى جبهة الساحل حيث تخوض معارك ضد ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران.
وقالت المصادر العسكرية إن قوات الجيش اليمنى والمقاومة مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن تمكنت من السيطرة على منطقة المجليس والشافعية ومفرق الجاح والمشرعى والحسينية بعد معارك تكبدت فيها الميليشيا خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.
وأضافت أن قوات الجيش دمرت دفاعات الميليشيا الحوثية وتواصل الزحف باتجاه مدينة الحديدة مركز المحافظة.
وكانت القوات اليمنية قد فرضت سيطرتها أول أمس الجمعة على مفرق زبيد والفازة وسط إنهيار كبير فى صفوف الميليشيا بسبب الانتصارات الكبيرة والمتتالية للجيش والمقاومة المسنودين بقوات التحالف.
يذكر أن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى كان قد عين فيصل على قائد حسن قائدا جديدا للمنطقة العسكرية الثالثة التى تنتشر قواتها فى محافظتى مأرب وشبوة ويقع مركز قيادتها فى مدينة مأرب ، وترقيته إلى رتبه لواء ، إلى جانب قيادته للواء 13 ، وقضت المادة الثانية من القرار ، بتعيين العميد الركن عبدالله محمد على معزب أركان حرب لذات المنطقة.
وأصدر الرئيس اليمنى قرارا رئاسيا آخر عين بموجبه العميد الركن صالح مبارك محمد العامرى فى منصب أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة وتنتشر قواتها فى محافظات ذمار والبيضاء وصنعاء وإب.
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