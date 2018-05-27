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الثلاثاء..ماكرون يجتمع فى باريس مع السراج وحفتر لبحث تنظيم انتخابات ليبيا

الأحد، 27 مايو 2018 06:18 ص
الثلاثاء..ماكرون يجتمع فى باريس مع السراج وحفتر لبحث تنظيم انتخابات ليبيا ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا
باريس أ ش أ
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يلتقى الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، بعد غد الثلاثاء، بقصر الإليزيه بالمسؤولين الليبيين فى مؤتمر دولى يهدف إلى تنظيم انتخابات فى ليبيا، التى تشهد حالة من الفوضى، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي.

وأوضح المصدر أن المؤتمر- الذى سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة - سيجمع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وقائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وفى سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام أن قصر الأليزيه دعا ممثلى 19 دولة معنية بهذا الملف بينهم الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن الدولى والقوى الإقليمية.

وأضافت أنه سيحضر أيضا الرئيس الكونغولى دينيس ساسو نجيسو، الذى يرأس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى عن ليبيا إلى جانب رئيس بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامه.

يذكر أن ماكرون كان قد جمع حفتر والسراج فى 25 يوليو 2017 فى مدينة (لا سيل سان كلو) الفرنسية انطلاقا من الأهمية التى توليها فرنسا لاستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا.

 


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