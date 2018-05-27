التيار الصدرى: لا صلاحيات للنواب العراقى فى إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات

(أ ش أ)

أكد جعفر الموسوى المتحدث باسم زعيم التيار الصدرى أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب العراقى إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات.

وقال الموسوى فى بيان، أوردته قناة السومرية نيوز الليلة، إنه ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات ولو كان من خلال تشريع قانون"، لافتا إلى أن مجلس النواب سيكون وقتها أمام مهام بعيدة عن مفهوم التشريعات وقريبة من التأسيس إلى الفوضى.

وأوضح الموسوى أن قانون مفوضية الانتخابات رسم طرق الطعن والشكاوى والآلية التى يجب اتباعها عند ظهور النتائج، مشيرا إلى أن هذه الطرق تضمن تخصيص هيئة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون وفقا للقانون.

ولفت إلى أنه "إذا كان هناك تقصير فى عمل المفوضية فلمجلس النواب مساءلتها وفقا للقانون ومحاسبتها متى ما توفرت الأدلة والقناعة لأعضاء مجلس النواب"، مؤكدا أنه لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا الخوض بصحة أو عدم صحة نتائج الانتخابات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ترى فيه كتل سياسية عراقية ضرورة النظر فى نتائج الانتخابات التى تمت مؤخرا وحصلت قائمة "سائرون" بقيادة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى على أعلى النتائج.