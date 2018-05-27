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الأحد، 27 مايو 2018 04:33 م
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البحرية الأمريكية تحتفل بإحياء الذكرى الـ100 لمعركتها بفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى

الأحد، 27 مايو 2018 03:44 م
البحرية الأمريكية تحتفل بإحياء الذكرى الـ100 لمعركتها بفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى البحرية الأمريكية
أ ش أ
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شارك مسئولون عسكريون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا اليوم الأحد فى إحياء الذكرى المئوية لمعركة "بيلو وود" أمام مقبرة أمريكية بشمال فرنسا، حيث كانت هذه المعركة نقطة تحول فى تاريخ الحرب العالمية الأولى ولحظة تاريخية لفيلق البحرية الأمريكية.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أنه حضر حفل إحياء الذكرى أكثر من 5000 شخص، كما أذيعت الأناشيد الوطنية لألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الشبكة أن هذه المعركة تعد أول انخراط للقوات الأمريكية فى الحرب العالمية الأولى، حيث ساعد البحرية الأمريكية على وجه الخصوص حلفائها حينئذ فى كسب المعركة ضد المانيا.


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