الاحتلال الإسرائيلى يمنع أسرى فلسطين بسجونها من مشاهدة مباريات مونديال روسيا

كتب – محمود محيى

استمرارا للمارسات دولة الاحتلال القمعية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، والأسرى القابعين داخل السجون، اصدر وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد آردان مساء اليوم الأحد، تعليماته لمصلحة السجون بمنع السجناء الفلسطينيين من مشاهدة مباريات كأس العالم فى كرة القدم، والتى ستبدأ الشهر المقبل.

وقال اردان انه لا ينوى السماح للأسرى الفلسطنيين بمشاهدة المباريات فى الوقت الذى تحتجز فيه حركة حماس شابين إسرائيليين ورفات جنديين بالجيش الإسرائيلى، فى قطاع غزة.

ورحب النائب بالكنيست، العازار شتيرن، من حزب "هناك مستقبل" وفقا لهيئة البث الإسرائيلى، بقرار الوزير اليمينى المتشدد، قائلا: "إن هذا القرار الى جانب ضغوط اخرى يشكل الطريق الوحيد لاعادة رفات الجنديين من غزة".