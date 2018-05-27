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الإعلام الأمنى العراقى: العثور على مقرين لتنظيم داعش بديالى

الأحد، 27 مايو 2018 09:53 م
الإعلام الأمنى العراقى: العثور على مقرين لتنظيم داعش بديالى تنظيم داعش الإرهابى
بغداد (أ ش أ)
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى اليوم الأحد، العثور على مقرين لعناصر تنظيم "داعش" فى محافظة ديالى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن القوات الأمنية فى قيادة عمليات ديالى عثرت على مقرين ضمن قاطع المسؤولية، أحدهما يحتوى على 2 كجم من نترات الأمونيوم و8 أسطوانات غاز على شكل عبوة ناسفة، و4 منصات صواريخ ومولد كهرباء و4 مساطر جهاز توجيه صواريخ و10 كجم من مادة (سى - 4) و40 سجلا لعناصر داعش الإرهابية".

 


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