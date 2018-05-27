الإعلام الأمنى العراقى: العثور على مقرين لتنظيم داعش بديالى

بغداد (أ ش أ)

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى اليوم الأحد، العثور على مقرين لعناصر تنظيم "داعش" فى محافظة ديالى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن القوات الأمنية فى قيادة عمليات ديالى عثرت على مقرين ضمن قاطع المسؤولية، أحدهما يحتوى على 2 كجم من نترات الأمونيوم و8 أسطوانات غاز على شكل عبوة ناسفة، و4 منصات صواريخ ومولد كهرباء و4 مساطر جهاز توجيه صواريخ و10 كجم من مادة (سى - 4) و40 سجلا لعناصر داعش الإرهابية".