"الأونروا" تقدم طرودا غذائية لوجبة السحور للأسر الفقيرة اللاجئة فى غزة

غزة (أ ش أ)

وزعت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من 24 إلى 27 مايو، طرودا غذائية لوجبة "السحور" لحوالى 6161 عائلة فلسطينية لاجئة تضم 43127 شخصا من خلال 12 مركز توزيع فى جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة، فى بيان لها، أن هذا التوزيع تم بدعم من "الإغاثة الإسلامية– الولايات المتحدة الأميركية "بقيمة 200000 دولار.

وقال رئيس برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية فى "الأونروا" فى غزة عاصم أبو شاويش: "تأتى هذه المساعدة السخية من الإغاثة الإسلامية– الولايات المتحدة الأمريكية فى وقت حرج بالنسبة للناس فى غزة، حيث يدخل الحصار اللاإنسانى المفروض على قطاع غزة عامه الثانى عشر، وهو ما أثر على جميع نواحى الحياة فى القطاع".

واعتبر أبو شاويش أن توزيع وجبات السحور على 6161 أسرة فقيرة سيساهم فى تخفيف معاناة اللاجئين.

وتصنف "الأونروا" الأسر التى تتلقى هذه المساعدات الغذائية ضمن فئة "الفقر المدقع"، وهى الأسر التى يعيش الفرد فيها بدخل أقل من 1.74 دولار فى اليوم، ويصنف ضمن فئة الفقر المدقع لدى الأونروا حوالى 664248 لاجئا فلسطينيا يتلقون المساعدة الغذائية من الأونروا كل ثلاثة أشهر.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فقد قدر أن 40 فى المائة من الأسر فى غزة تعانى من انعدام الأمن الغذائى بصورة شديدة أو متوسطة فى عام 2017.

ويعتبر توزيع الطرود الغذائية "السحور" جزءا من جهود الوكالة للتخفيف من انعدام الأمن الغذائى فى قطاع غزة، حيث إن الفقر جعل من سكان القطاع عرضة بشكل متزايد لانعدام الأمن الغذائي.

ودعت "الأونروا" فى بيانها كافة الدول الأعضاء إلى العمل بشكل جماعى وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل.