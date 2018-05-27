video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 27 مايو 2018 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"الأونروا" تقدم طرودا غذائية لوجبة السحور للأسر الفقيرة اللاجئة فى غزة

الأحد، 27 مايو 2018 07:00 م
"الأونروا" تقدم طرودا غذائية لوجبة السحور للأسر الفقيرة اللاجئة فى غزة الأونروا
غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

وزعت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من 24 إلى 27 مايو، طرودا غذائية لوجبة "السحور" لحوالى 6161 عائلة فلسطينية لاجئة تضم 43127 شخصا من خلال 12 مركز توزيع فى جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة، فى بيان لها، أن هذا التوزيع تم بدعم من "الإغاثة الإسلامية– الولايات المتحدة الأميركية "بقيمة 200000 دولار.

وقال رئيس برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية فى "الأونروا" فى غزة عاصم أبو شاويش: "تأتى هذه المساعدة السخية من الإغاثة الإسلامية– الولايات المتحدة الأمريكية فى وقت حرج بالنسبة للناس فى غزة، حيث يدخل الحصار اللاإنسانى المفروض على قطاع غزة عامه الثانى عشر، وهو ما أثر على جميع نواحى الحياة فى القطاع".

واعتبر أبو شاويش أن توزيع وجبات السحور على 6161 أسرة فقيرة سيساهم فى تخفيف معاناة اللاجئين.

وتصنف "الأونروا" الأسر التى تتلقى هذه المساعدات الغذائية ضمن فئة "الفقر المدقع"، وهى الأسر التى يعيش الفرد فيها بدخل أقل من 1.74 دولار فى اليوم، ويصنف ضمن فئة الفقر المدقع لدى الأونروا حوالى 664248 لاجئا فلسطينيا يتلقون المساعدة الغذائية من الأونروا كل ثلاثة أشهر.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فقد قدر أن 40 فى المائة من الأسر فى غزة تعانى من انعدام الأمن الغذائى بصورة شديدة أو متوسطة فى عام 2017.

ويعتبر توزيع الطرود الغذائية "السحور" جزءا من جهود الوكالة للتخفيف من انعدام الأمن الغذائى فى قطاع غزة، حيث إن الفقر جعل من سكان القطاع عرضة بشكل متزايد لانعدام الأمن الغذائي.

ودعت "الأونروا" فى بيانها كافة الدول الأعضاء إلى العمل بشكل جماعى وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفوض الأونروا يوجه نداء عاجلا لإنقاذ القطاع الصحى فى غزة

الأونروا: عودة سكان مخيم اليرموك فى جنوب دمشق صعبة بسبب الدمار الكبير

صائب عريقات يطالب سويسرا باعتذار عن هجوم وزير خارجيتها على "الأونروا"

الاونروا

غزه

اخبار غزه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة