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خالد صلاح
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استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر فى قصف مدفعى إسرائيلى بقطاع غزة

الأحد، 27 مايو 2018 08:49 ص
استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر فى قصف مدفعى إسرائيلى بقطاع غزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخر بجروح اليوم الأحد، فى قصف إسرائيلى لمنطقة شرق رفح فى قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفتين مدفعيتين على نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن المدفعية أطلقت قذائفها صوب نقطتى رصد شمال شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وهرعت سيارات إسعاف فلسطينية للمكان.

وأكد الشهود أن دوى انفجارات سمعت فى الجانب الإسرائيلى من الحدود قبل قصف المدفعية.

وفى ذات السياق، أطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين شمال غرب القطاع وأجبرتهم على العودة للشاطىء.

يذكر أن الطيران الحربى الإسرائيلى شن فى ساعة متأخرة من مساء أمس، عدة غارات على موقعين وسط قطاع غزة، وغرب مدينة رفح جنوب القطاع.

 


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