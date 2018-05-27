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الأحد، 27 مايو 2018 03:05 م
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استشهاد فلسطينى ثالث متأثرا بإصابته فى قصف للاحتلال على قطاع غزة

الأحد، 27 مايو 2018 02:32 م
استشهاد فلسطينى ثالث متأثرا بإصابته فى قصف للاحتلال على قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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 استشهد شاب فلسطينى، بعد ظهر اليوم الأحد، متأثرا بإصابته خلال قصف الاحتلال الإسرائيلى صباحا لشرق رفح جنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى ثلاثة.

وأفادت وزارة الصحة فى القطاع - فى بيان صحفى - باستشهاد شاب يدعى نسيم مروان العمور (25 عاما) متأثرا بجروحه التى أصيب بها جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلى له شرق رفح.

وكان مواطنان فلسطينيان قد استشهدا، فى وقت سابق اليوم، فى قصف إسرائيلى بقذيفتين مدفعيتين على نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.. كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائلية نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين شمال غرب القطاع وأجبرتهم على العودة للشاطئ.

جدير بالذكر أن الطيران الحربى الإسرائيلى شن فى ساعة متأخرة من مساء أمس عدة غارات على موقعين وسط قطاع غزة، وغرب مدينة رفح جنوب القطاع.


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