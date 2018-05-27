إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الجزئية بالمظيلة فى تونس

تونس (أ ش أ)

أغلقت مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الجزئية فى المظيلة بولاية قفصة التونسية أبوابها فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس.

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة إقبال الناخبين على التصويت فى الانتخابات البلدية الجزئية بالمظيلة بلغت حتى الساعة الثالثة مساء 45%.

وانطلقت فى تمام السابعة من صباح اليوم الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية المظيلة بولاية قفصة.

وتخوض الانتخابات ببلدية المظيلة 9 قوائم تتوزع بين ثلاث قوائم حزبية وقائمة ائتلافية وخمس قوائم مستقلة، سعيا للفوز بمقاعد المجلس البلدى للمظيلة، والبالغ عددها 18 مقعدا.

وحددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للناخبين المدعوين للتصويت فى هذا الاستحقاق الانتخابى والبالغ عددهم 8969 ناخبا وناخبة ثمانية مراكز اقتراع.