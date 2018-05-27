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الأحد، 27 مايو 2018 01:33 م
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إصابة 19 شخصا من قوات الشرطة بالهند إثر انقلاب مركبتهم شمال البلاد

الأحد، 27 مايو 2018 01:03 م
إصابة 19 شخصا من قوات الشرطة بالهند إثر انقلاب مركبتهم شمال البلاد إنقلاب حافلة
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، إصابة 19 فردا من قواتها الاحتياطية المركزية إثر انقلاب مركبتهم فى مدينة سريناجار الواقعة أقصى شمال البلاد.

وذكرت قناة (إن دى تى في) الهندية نقلا عن مسئول بالشرطة قوله: "إن الحادث وقع بعدما فقد السائق السيطرة على المركبة التى كانت تحمل 21 فردا"، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج اللازم.


ونوه بأن أحدهم فى حالة حرجة إثر تعرضه لإصابة فى الحبل الشوكي؛ ما استدعى نقله إلى العاصمة نيودلهى لتلقى علاج متخصص.

 


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