إسبانيا تنقذ أكثر من 500 مهاجر فى البحر المتوسط

برشلونة (رويترز)

أنقذت السلطات الإسبانية مطلع الأسبوع الحالى ما يربو على 500 مهاجر من أكثر من عشرة قوارب كانت تسعى لعبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وقالت السلطات إن الزوارق الإسبانية أنقذت ما يقرب من 300 مهاجر من تسعة قوارب أمس السبت، عقب عمليات بحث بالطائرات وطائرات الهليكوبتر. وأضافت أنه بحلول بعد ظهر اليوم الأحد، جرى إنقاذ 250 آخرين من ثمانية قوارب، من بينها ثلاثة كانت متهالكة وغرقت لاحقا.

والمهاجرون من دول مختلفة فى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وشمال القارة.

وفى السنوات الأخيرة زاد كثيرا عدد المهاجرين بحرا من شمال أفريقيا إلى اسبانيا وخاصة عن طريق مضيق جبل طارق بينما تراجع عدد من وصلوا إلى إيطاليا واليونان عبر ليبيا.

وعبر حوالى 19 ألف شخص البحر فى 2017، بما يمثل زيادة نسبتها 182 بالمئة مقارنة مع السنة السابقة.

وقالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) فى يناير، إنها تتوقع زيادة جديدة فى الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا هذا العام، مع استخدام الزوارق السريعة الذى يعزز تدفق المهاجرين.

وقال مسؤول بخفر السواحل الإيطالى اليوم الأحد إنه جرى إنقاذ ما يزيد على 1800 مهاجر كانوا يحاولون العبور من ليبيا إلى إيطاليا خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد تحسن الطقس.