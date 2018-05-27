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الأحد، 27 مايو 2018 10:10 م
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أهم 10 بوستات.. المصريون يصبون غضبهم على راموس بعد تعمده إصابة صلاح

الأحد، 27 مايو 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. المصريون يصبون غضبهم على راموس بعد تعمده إصابة صلاح راموس
كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأحد، ونرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:
 

1- المصريون يصبون غضبهم على "راموس" بعد تعمده إصابة محمد صلاح

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التعليقات على صفحة راموس
التعليقات على صفحة راموس

 

2- يورجن كلوب لراموس: ربما تكون بطلا لعشاق مدريد لكنك سرطان هذه اللعبة الجميلة

يورجن كلوب
يورجن كلوب

 

3- ميدو: كل اللى سمعتوه امبارح تشخيص مبدئى.. صلاح هيعمل أشعة النهارده

ميدو
ميدو

 

4- فيديو.. "راموس" يضحك أثناء نقل محمد صلاح إلى المستشفى

 

5- هاني أبو ريدة: تمنياتنا بالشفاء العاجل للنجم محمد صلاح

ابو ريدة
ابو ريدة

 

6- غزل بين آيتن عامر وصبا مبارك بسبب مسلسل "طايع"

29494-صبا-مبارك
صبا مبارك

 

7- سفارة سويسرا: تمنياتنا الخالصة بالشفاء العاجل لنجم كرة القدم المصرى محمد صلاح

سفارة السويد
سفارة سويسرا

8.خالد الهيل: المعضلة في العقلية المؤسسية في قطر ولن يحدث تطور ما لم تتغير العقلية الفاسدة

الهيل
الهيل

9.محمود تريزيجيه يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد تعرضه للإصابة

تريزيجيه
تريزيجيه

 

10.الحساب الرسمى للرئيس السيسى بتويتر ينشر فيديو يلخص نشاطه خلال الأسبوع الماضى


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