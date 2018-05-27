أهم 10 بوستات.. المصريون يصبون غضبهم على راموس بعد تعمده إصابة صلاح

كتبت مريم بدر الدين

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأحد، ونرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1- المصريون يصبون غضبهم على "راموس" بعد تعمده إصابة محمد صلاح



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التعليقات على صفحة راموس

2- يورجن كلوب لراموس: ربما تكون بطلا لعشاق مدريد لكنك سرطان هذه اللعبة الجميلة



يورجن كلوب

3- ميدو: كل اللى سمعتوه امبارح تشخيص مبدئى.. صلاح هيعمل أشعة النهارده



ميدو

4- فيديو.. "راموس" يضحك أثناء نقل محمد صلاح إلى المستشفى

5- هاني أبو ريدة: تمنياتنا بالشفاء العاجل للنجم محمد صلاح



ابو ريدة

6- غزل بين آيتن عامر وصبا مبارك بسبب مسلسل "طايع"



صبا مبارك

7- سفارة سويسرا: تمنياتنا الخالصة بالشفاء العاجل لنجم كرة القدم المصرى محمد صلاح



سفارة سويسرا

8.خالد الهيل: المعضلة في العقلية المؤسسية في قطر ولن يحدث تطور ما لم تتغير العقلية الفاسدة



الهيل

9.محمود تريزيجيه يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد تعرضه للإصابة



تريزيجيه

10.الحساب الرسمى للرئيس السيسى بتويتر ينشر فيديو يلخص نشاطه خلال الأسبوع الماضى