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وكالة الطاقة الذرية تبدى استعدادها للتحقق من نزع سلاح بيونج يانج النووى

السبت، 26 مايو 2018 10:51 ص
وكالة الطاقة الذرية تبدى استعدادها للتحقق من نزع سلاح بيونج يانج النووى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو


النمسا (أ ش أ)
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أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن الوكالة مستعدة للتأكد من نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية فى حال توصل الدول ذات الصلة لاتفاق بهذا الشأن.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم السبت، أن تصريحات رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو جاءت خلال لقائه الليلة الماضية رئيس الوزراء الكورى الجنوبى لى ناك-يون الذى وصل إلى فيينا فى زيارة رسمية للنمسا تستغرق ثلاثة أيام. مشيرة إلى أن لى اجتمع أيضا مع لاسينا زيربو الأمين التنفيذى للمنظمة الأممية المكلفة بمراقبة تنفيذ معاهدة الحظر التام للتجارب النووية فى النمسا أمس.

وأعرب رئيسا الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة الأممية المكلفة بمراقبة تنفيذ معاهدة الحظر التام للتجارب النووية عن دعمهما لنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية ودعيا للتوصل "لاتفاق سياسى" بهذا الصدد.

من جانبه، قال أمانو لرئيس الوزراء الكورى الجنوبى أن الوكالة الدولية تراقب عن كثب البرنامج النووى الكورى الشمالى عبر صور الأقمار الصناعية، وفى الوقت ذاته تعد لأعمال التحقق فى الشمال..كما استبعد أمانو التدخل فى السياسات الدولية ولكنه تعهد بعدم التغاضى عن الأمور المتعلقة بنزع السلاح النووى لبيونج يانج.

 


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