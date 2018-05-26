وزير خارجية اليمن: الحوثيون أبلغوا الأمم المتحدة بقبول الانسحاب

صنعاء (أ ش أ)

أكد خالد اليمانى، وزير الخارجية اليمنى أن الميليشيات الحوثية باتت فى وضع صعب، وتقبل بالتعاطى مع مقترحات المسار السياسى الذى تقوده الأمم المتحدة .

وكشف اليمانى - فى تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) اليوم السبت، عن أن الأمم المتحدة تلقت رسائل من الحوثيين تفيد بأنهم باتوا جاهزين لعملية السلام والانسحاب من المدن وتسليم السلاح إلى الدولة .

وكان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قد أصدر قراراً يوم الخميس الماضى بإقالة عبدالملك المخلافى من منصبه وزيرا للخارجية وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

كما أصدر قرارا جمهوريا بتعيين السفير خالد حسين محمد اليمانى وزيرا للخارجية خلفا للمخلافى.

من ناحية أخرى قامت ميليشيا الحوثى بنهب وبيع مولدات ومعدات ثقيلة تابعة لدائرة الأشغال العسكرية فى العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، تقدر تكاليفها بمئات الملايين من الريالات .

قال مصدر عسكرى يمنى وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية اليوم السبت، "إن مشرف ميليشيا الحوثي، المدعو أبو عمار الهادي، أقدم على نهب عدد من المولدات الكهربائية والمعدات الثقيلة الخاصة بدائرة الأشغال العسكرية من داخل مخازن الدائرة الكائنة بحى سعوان " .

وأضاف أنهم قاموا بنهب وبيع عدد من المولدات الكهربائية والمعدات الثقيلة ومحطات تحلية وتنقية المياه باهظة الثمن التى كانت مخصصة لمعسكرات الجيش الواقعة فى المناطق الساحلية وداخل الجزر اليمنية .

وأشار إلى أن هناك مخططا لميليشيات الحوثى لبيع عقارات مسئولين فى الحكومة الشرعية وقادة عسكريين ورجال أعمال مؤيدين لها، فى العاصمة صنعاء وفى مناطق أخرى خاضعة لسيطرتها.