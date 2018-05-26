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ننشر لقاء زعيم كوريا الشمالية مع نظيره الجنوبى فى المنطقة المنزوعة السلاح

السبت، 26 مايو 2018 03:16 م
ننشر لقاء زعيم كوريا الشمالية مع نظيره الجنوبى فى المنطقة المنزوعة السلاح الرئيس الكورى الجنوبى ونظيره الشمالى كيم جونج اون


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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التقى الرئيس الكورى الجنوبى مون – جيه، نظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون اليوم السبت، لمناقشة قمة مرتقبة محتملة بين كيم والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وصرح مستشار التواصل الشعبي للمكتب الرئاسي يون يونغ تشان- في بيان مقتضب نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- إن الرئيس الكوري الجنوبي التقى بالزعيم الكوري الشمالي في قرية الهدنة "بانمونجوم" في المنطقة منزوعة السلاح، اليوم، واستمر اللقاء منذ الثالثة عصرا وحتى الخامسة عصرا (بتوقيت سول).

وأضاف أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر بكل صراحة فى كيفية تنفيذ بيان بانمونجوم الموقع بتاريخ 27 أبريل وعقد لقاء القمة الكورى الشمالى والأمريكى بنجاح، موضحا أن الرئيس مون نفسه سيعلن عن نتيجة اللقاء فى الساعة العاشرة قبل ظهر يوم غد وفقا لما اتفق عليه الجانبان.

 

زعيم كوريا الجنوبية ونظيره الكورى الشمالى
زعيم كوريا الجنوبية ونظيره الكورى الشمالى

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

زعيما كوريا الشمالية والجنوبية
زعيما كوريا الشمالية والجنوبية

 

جانب من المحادثات
جانب من المحادثات

 

محادثات زعيما الكوريتين
محادثات زعيما الكوريتين

 

جانب من المحادثات
جانب من المحادثات

 

زعيم كوريا الجنوبية يلتقى زوجة نظيره الشمالى
زعيم كوريا الجنوبية يلتقى زوجة نظيره الشمالى

 

كيم جونج أون ومون جيه
كيم جونج أون ومون جيه

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

مون جيه أون وزعيم كوريا الشمالية
مون جيه أون وزعيم كوريا الشمالية

 


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