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السبت، 26 مايو 2018 06:36 ص
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ننشر صور حادث إطلاق طالب النار على مدرس وتلميذة بولاية انديانا الأمريكية

السبت، 26 مايو 2018 06:29 ص
ننشر صور حادث إطلاق طالب النار على مدرس وتلميذة بولاية انديانا الأمريكية الشرطة الأمريكية بموقع اطلاق النار
(رويترز)
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أطلق تلميذ مسلح بمسدسين النار على مدرس وطالبة أخرى فى مدرسة بولاية انديانا الأمريكية، الجمعة، وقالت تقارير لوسائل الإعلام إن المدرس انتزع المسدسين وطرح التلميذ أرضا ليحمى بذلك التلاميذ الآخرين فى قاعة الدراسة.

ووقع الحادث فى مدرسة نوبلزفيل وست الإعدادية وهو أحدث حلقة ضمن سلسلة من إطلاق النار فى المدارس والكليات الأمريكية مما أثار نقاشا بشأن كيفية الحفاظ على أمان المنشآت التعليمية.

وقالت السلطات إن الجانى استأذن للخروج من قاعة الدراسة ثم عاد ومعه مسدسان وأطلق النار أثناء حصة العلوم . واعتقلت الشرطة المسلح فى قاعة الدراسة.

وقالت الشرطة فى بيان إن المدرس المصاب هو جاسون سيمان(29 عاما) وإنه فى حالة طيبة. ولم تذكر الشرطة اسم الطالبة وقالت إنها فى حالة حرجة فى مستشفى فى انديانابوليس.

وعلى الرغم من أن الشرطة لم تعط تفاصيل أخرى قال شهود لوسائل الإعلام المحلية إن تلميذة عمرها 13 عاما أصيبت بالرصاص وإن سيمان انتزع المسدسين وطرح الجانى على الأرض على الرغم من إصابته.

الشرطة الأمريكية بموقع اطلاق النار
الشرطة الأمريكية بموقع اطلاق النار

 

الشرطة الأمريكية تصل موقع الحادث
الشرطة الأمريكية تصل موقع الحادث

 

انتشار رجال الشرطة بموقع الحادث
انتشار رجال الشرطة بموقع الحادث

 

وصول تعزيزات أمنية لموقع الحادث
وصول تعزيزات أمنية لموقع الحادث

 


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