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مكتب التحقيقات الفيدرالى: متسللون روس يخترقون أجهزة راوتر فى 50 دولة

السبت، 26 مايو 2018 02:09 م
مكتب التحقيقات الفيدرالى: متسللون روس يخترقون أجهزة راوتر فى 50 دولة جهاز راوتر


واشنطن (أ ش أ)
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ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى أن متسللين روسا اخترقوا مئات الآلاف من أجهزة توجيه البيانات عبر الإنترنت "راوتر" فى المنازل والشركات.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت، عن المكتب قوله إن هذه الخطوة تسمح للمخترقين بالحصول على معلومات المستخدمين أو وقف تدفق بيانات الإنترنت، مشيرا إلى أنه تم رصد اختراقات إلكترونية فى أكثر من 50 دولة.

وطالب مكتب التحقيقات حائزى أنواع كثيرة من أجهزة التوجيه على إغلاقها ثم فتحها وتحميل تحديثات من الشركات المصنعة لحماية أجهزتهم.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن المتسللين أعضاء فى مجموعة تدعى (سوفاسى) تتبع الحكومة الروسية.

 


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