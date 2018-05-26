مقتل 15 مهاجرا وإصابة 40 آخرين فى إطلاق نار قرب مدينة بنى وليد الليبية

مقتل 15 مهاجرا وإصابة 40 آخرين فى إطلاق نار قرب مدينة بنى وليد الليبيةالسبت، 26 مايو 2018 10:22 ص
مهاجرين ـ صورة أرشيفية
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أفاد مصدر محلى ليبى اليوم السبت، بمقتل أكثر من 15 مهاجرا أفريقيا وإصابة 40 آخرين جراء تعرضهم لإطلاق نار أثناء محاولتهم الفرار من مهربين كانوا يحتجزونهم قرب مدينة بنى وليد الليبية .
وقال المصدر - وفقا لردايو ( سوا ) الأمريكى - " أن أكثر من 100 مهاجر من شرق أفريقيا فروا من مهربين كانوا يحتجزونهم قرب مدينة بنى وليد الليبية "، موضحا أن المهربين فتحوا النيران عليهم أثناء محاولتهم للهرب، ما أسفر عن سقوط 15 شخصا وإصابة 40 آخرين معظمهم نساء.
ومن جانبها .. أوضحت منظمة أطباء بلا حدود - فى بيان- أنها عالجت نحو 25 مهاجرا فى مستشفى بنى الوليد، وأن بعضهم كان مصابا بطلقات نارية وكسور متعددة.
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