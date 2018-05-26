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السبت، 26 مايو 2018 11:26 ص
خالد صلاح
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مقتل وإصابة 8 مسلحين فى عمليات عسكرية بشمال أفغانستان

السبت، 26 مايو 2018 11:00 ص
مقتل وإصابة 8 مسلحين فى عمليات عسكرية بشمال أفغانستان القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية


كابول (أ ش أ)
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قتل 5 مسلحين على الأقل وأصيب 3 آخرون فى عمليات عسكرية استهدفت مسلحى حركة "طالبان" فى إقليم قندوز بشمال أفغانستان .

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن مصدر فى فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغانى، قوله إنه تم تنفيذ العمليات الليلة الماضية، مشيرا إلى مقتل 5 مسلحين على الأقل وإصابة 3 آخرين.

ويعد إقليم قندوز من الأقاليم المضطربة فى شمال أفغانستان، حيث تنشط هناك عناصر حركة طالبان فى عدة مقاطعات، وتقوم تلك العناصر بتنفيذ عمليات مسلحة.

وفى الوقت نفسه كثفت القوات الأفغانية من عملياتها لمواجهة طالبان التى تحاول تنفيذ هجمات واسعة النطاق فى إطار هجوم الربيع.

وتوعد مسلحو الحركة بشن هجمات فى أقاليم ومدن رئيسية، بما فى ذلك العاصمة كابول.

على الصعيد ذاته شنت القوات الأمريكية غارات جوية على معاقل لحركة طالبان فى مقاطعة نانجارهار الشرقية مما أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل من عناصر الحركة.

وقال مصدر بفيلق سلاب 201 التابع للجيش الأفغانى شرق البلاد -حسبما نقلت وكالة خاما برس الأفغانية اليوم السبت- إنه تم شن الغارات الجوية فى وقت متأخر من الليلة الماضية، مشيرا إلى أن طائرات بدون طيار خاصة بالقوات الأمريكية قصفت معاقل طالبان فى المقاطعة مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الحركة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تجرى فيه عمليات لمكافحة الإرهاب تستهدف طالبان والجماعات المسلحة الأخرى فى المنطقة.

 


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