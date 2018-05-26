مقتل وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثى فى معارك مع الجيش اليمنى ودعم التحالف

عدن أ ش أ

أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثى فى معارك مع القوات الشرعية وغارات لمقاتلات التحالف العربى فى مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة الواقعة شمال غربى العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر،- حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية، اليوم السبت - إن قوات الجيش اليمنى معززة بقوات من التحالف العربي، اقتحمت خلال الساعات الماضية، خنادق وتحصينات ومتاريس ومواقع للمليشيات الحوثية شمال مدينة حرض، وسيطرت عليها، بعد أن كان الحوثيون استحدثوها خلال الأسابيع الماضية.

وقامت قوات الشرعية والتحالف بقصف مدفعى مكثف على مواقع المليشيات الحوثية وسط مدينة حرض، بالتزامن مع عشرات الغارات الجوية التى نفذها طيران التحالف العربى على تحركات وتجمعات وتعزيزات المليشيات فى المديرية المحاذية لمنطقة جازان السعودية.

وكانت القوات الشرعية سيطرت خلال الأيام الماضية على سلسلة جبال النار الاسترتيجية الممتدة بين صعدة (معقل الحوثيين) وحرض.

وتزامنت المعارك مع قصف جوى ومدفعى عنيف على تجمعات المليشيات شمال محافظة حجة، وأفادت مصادر ميدانية، أن ميليشات الحوثى أعلنت حالة طوارئ طبية فى مدينة حجة وأنها تعيش حالة استنفار غير مسبوقة بعد سقوط عدد كبير منهم بين قتلى وجرحى.

وشنت مقاتلات التحالف العربى سلسلة غارات على مواقع المتمردين الحوثيين فى مناطق متفرقة فى محافظة صعدة، و10 غارات على مواقع وأهداف لهم فى أطراف منطقة العطفين بمديرية كتاف، وغارات أخرى على مديرية رازح الحدودية بصعدة.