مقتل عناصر من داعش فى غارة جوية غربى كركوك بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم السبت، بمقتل عدد من عناصر تنظيم داعش، وتدمير مقرات تابعة للتنظيم جراء قصف لطيران التحالف الدولى جنوب غربى محافظة كركوك.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز ) ـ أن "طيران التحالف الدولى نفذ ضربات جوية على أهداف فى منطقة الرشاد 45 كم جنوب غربى كركوك، بالتنسيق مع الفرقة الخامسة والفرقة الالية للشرطة الاتحادية".

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الضربات الجوية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش وتدمير مقراتهم التى يستخدمونها للاختباء".

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أعلن فى ديسمبر 2017 تحرير أرض العراق بالكامل من تنظيم "داعش" الإرهابى.