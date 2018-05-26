مسئول فلسطينى: صحة أبو مازن فى وضع متميز ولا وقت محدد لمغادرته

رام الله (أ ف ب)

أفاد مسئول طبى فلسطينى السبت، أن وضع الرئيس الفلسطينى محمود عباس الذى لا يزال فى المستشفى لليوم السادس على التوالى "ممتاز" لكن موعد مغادرته لم يحدد بعد.

وفى المقابل، أشار مسئولون فلسطينيون إلى أن الرئيس عباس قد يغادر المستشفى الاثنين او الثلاثاء.

وقال سعيد سراحنة مدير المستشفى الذى يعالج فيه عباس، لوكالة فرانس برس إن "وضع الرئيس ممتاز لكن الأطباء لم يقرروا بعد موعدا نهائيا لمغادرته".

ودخل عباس (83 عاما) المستشفى بداية الأسبوع الماضى بعدما عانى من ارتفاع فى درجات الحرارة، قال الأطباء حينها إن سببها" عملية صغيرة أجراها فى الأذن قبل ذلك الحين بأيام.

وغادر عباس المستشفى بعد إجراء بعض الفحوصات، غير أنه عاد بعد ساعات، وأعلن أطباء إثر ذلك عن إصابته بالتهاب رئوى فى الرئة اليمنى وأنه يخضع لعلاج بالمضادات الحيوية.

وقدر مسئولون فلسطينيون بأن يغادر عباس المستشفى الاثنين أو الثلاثاء غير أنه لم يتم تأكيد هذا الأمر من الجهات الطبية.