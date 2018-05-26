"فيات كرايسلر" تستدعى 4.8 مليون سيارة بأمريكا بسبب عيب فى مثبت السرعة

واشنطن (رويترز)

قالت شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات الجمعة إنها تستدعى 4.8 مليون سيارة فى الولايات المتحدة بسبب عيب قد يمنع السائقين من وقف تشغيل مثبت السرعة، وحذرت أصحاب السيارات من استخدام هذا نظام التحكم فى السرعة لحين تحديث البرمجيات.

وقالت الشركة الإيطالية الأمريكية إنه لم تحدث أى إصابات أو حوادث متعلقة بحملة الاستدعاء الكبيرة، لكنها قالت إن تقريرا ورد إليها عن سائق سيارة من طراز دودج جورنى إنتاج 2017 عجز عن وقف تشغيل نظام تثبيت السرعة.

ولم تذكر الشركة حجم التكلفة الناجمة عن عملية الاستدعاء. وكانت الشركة تعرضت لغرامات فرضتها عليها الجهات الرقابية الأمريكية فى 2015 وبلغ إجماليها 175 مليون دولار بسبب عيوب فى نظم الأمان.

وتشمل عملية الاستدعاء مجموعة من السيارات التى تعمل بالبنزين وذات ناقل حركة آلى من طرز مختلفة إنتاج الفترة بين 2014 و2019. ومعظم السيارات التى يجرى استدعاؤها من طرز الفترة بين 2014 و2018.