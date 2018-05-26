video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 27 مايو 2018 12:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف عددا من المواقع فى قطاع غزة

السبت، 26 مايو 2018 11:07 م
طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف عددا من المواقع فى قطاع غزة قصف غزة - أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلى الحربية مساء اليوم السبت على عدة أهداف بجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال من نوع (اف 16) قصفت موقع "عين جالوت" التابع للمقاومة الفلسطينية غربى خانيونس جنوب قطاع غزة، وموقع "الحشاشين" التابع للمقاومة الفلسطينية غرب رفح، فيما لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات جراء عمليات القصف.

يأتى ذلك فى الوقت الذى استهدفت فيه الزوارق الحربية الإسرائيلية، قوارب الصيادين قبالة شواطئ خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث فتحت نيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيادين قبالة شواطئ خان يونس، دون أن يبلغ عن إصابات.

يشار إلى أن الطائرات الحربية تحلق بكثافة فى أجواء قطاع غزة حتى هذه اللحظة.

وكانت مصادر طبية إسرائيلية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم السبت، عن وفاة الجندى الإسرائيلى من القوات الخاصة "المستعربين" والمعروفة إسرائيليا باسم "دوفدوفان" متأثرا بجروحه التى أصيب بها قبل يومين فى مخيم الأمعرى شمال رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر عبرية: إن الجندى رونين لوبرسكى (20 عاما) من رحوفوت توفي، متأثرا بالجروح الخطيرة التى أصيب بها إثر إلقاء فلسطينى حجر رخام على رأسه خلال مهمة لاعتقال فلسطينيين فى المخيم.

وكان وزير الجيش الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان قد توعد بالوصول إلى من ألقى الحجر على الجندي، "ووضع اليد عليه حيا أم ميتا"، حسب قوله.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قافلة مساعدات ثانية من الأزهر تتوجه إلى قطاع غزة غدا الأحد

رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية يزور مصابى غزة

طائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى

قطاع غزة

غزة




لا تفوتك
رئيس الوزراء: الحكومة ستتصدى بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربى

رئيس الوزراء: الحكومة ستتصدى بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربى

حبس 6 مسئولين بهيئة الصادرات بالعين السخنة 15 يوما لاتهامهم بالتربح

حبس 6 مسئولين بهيئة الصادرات بالعين السخنة 15 يوما لاتهامهم بالتربح

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة