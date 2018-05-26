طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف عددا من المواقع فى قطاع غزة

(أ ش أ)

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلى الحربية مساء اليوم السبت على عدة أهداف بجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال من نوع (اف 16) قصفت موقع "عين جالوت" التابع للمقاومة الفلسطينية غربى خانيونس جنوب قطاع غزة، وموقع "الحشاشين" التابع للمقاومة الفلسطينية غرب رفح، فيما لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات جراء عمليات القصف.

يأتى ذلك فى الوقت الذى استهدفت فيه الزوارق الحربية الإسرائيلية، قوارب الصيادين قبالة شواطئ خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث فتحت نيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيادين قبالة شواطئ خان يونس، دون أن يبلغ عن إصابات.

يشار إلى أن الطائرات الحربية تحلق بكثافة فى أجواء قطاع غزة حتى هذه اللحظة.

وكانت مصادر طبية إسرائيلية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم السبت، عن وفاة الجندى الإسرائيلى من القوات الخاصة "المستعربين" والمعروفة إسرائيليا باسم "دوفدوفان" متأثرا بجروحه التى أصيب بها قبل يومين فى مخيم الأمعرى شمال رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر عبرية: إن الجندى رونين لوبرسكى (20 عاما) من رحوفوت توفي، متأثرا بالجروح الخطيرة التى أصيب بها إثر إلقاء فلسطينى حجر رخام على رأسه خلال مهمة لاعتقال فلسطينيين فى المخيم.

وكان وزير الجيش الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان قد توعد بالوصول إلى من ألقى الحجر على الجندي، "ووضع اليد عليه حيا أم ميتا"، حسب قوله.