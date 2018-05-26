video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 26 مايو 2018 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. 60 حزب يسارى يتظاهرون فى كافة أنحاء فرنسا رفضا لسياسات ماكرون

السبت، 26 مايو 2018 05:42 م
صور.. 60 حزب يسارى يتظاهرون فى كافة أنحاء فرنسا رفضا لسياسات ماكرون جانب من المظاهرات
باريس (أ ف ب)
إضافة تعليق

نزل عشرات الآلاف إلى الشارع فى فرنسا تلبية لدعوة نحو 60 حزبا يساريا وجمعية ونقابة، تعبيرا عن عزمهم على التصدى لسياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الذى يتولى الحكم منذ سنة.

وبدأ المحتجون بالتجمع فى شرق باريس بعيد الظهر، على غرار آخرين فى عدد كبير من المدن الكبيرة فى البلاد، وأعلن زعيم حزب فرنسا المتمردة يسار راديكالى جان لوك ميلانشون، إنه يريد من هذه التظاهرات أن تكون بمثابة "احتجاج كبير ضد ماكرون". وسيشارك ميلانشون فى تظاهرة مارسيليا فى جنوب البلاد.

إلا أن ماكرون رد الجمعة من سان بطرسبورج أن "ذلك لن يوقفه"، وأضاف أن "الإصغاء إلى الناس لا يعنى أن تكون ألعوبة فى أيدى الرأى العام، وأنا لن أحكم استنادا إلى استطلاعات الرأى أو التظاهرات".

وقال الأمين العام للحزب الشيوعى الفرنسى بيار لوران الذى شارك فى التظاهرة الباريسية "إذا لم تظهر البلاد قوتها أمام سلطة تتسم بهذا القدر من العنجهية والتسلط، لن نتمكن من تحريك الأمور"، وأضاف أن "الغضب الشعبى يتصاعد".

ويأخذ عليه معارضوه القيام باصلاحات فى كل الاتجاهات (قانون العمل والموظفون والسكك الحديد والجامعات) على حساب بعض الفئات الشعبية.

مظاهرات فرنسا
مظاهرات فرنسا

 

متظاهرون فرنسيون
متظاهرون فرنسيون

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

المظاهرات فى فرنسا
المظاهرات فى فرنسا

 

متظاهرون فرنسيون يحملون لافتات معارضة لماكرون
متظاهرون فرنسيون يحملون لافتات معارضة لماكرون

 

الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين
الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين

 

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

 

الافتات خلال المظاهرات
الافتات خلال المظاهرات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تظاهرات حاشدة فى باريس للتنديد بسياسات إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون: قرار أمريكا بنقل سفارتها للقدس بدلا من تل أبيب خاطئ

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

مظاهرات فرنسا




لا تفوتك
رئيس الوزراء: الحكومة ستتصدى بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربى

رئيس الوزراء: الحكومة ستتصدى بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربى

حبس 6 مسئولين بهيئة الصادرات بالعين السخنة 15 يوما لاتهامهم بالتربح

حبس 6 مسئولين بهيئة الصادرات بالعين السخنة 15 يوما لاتهامهم بالتربح

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78%

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 17 محافظة خلال 3 أيام

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

تفاصيل تحريات الأمن الوطنى فى"الخلية الإعلامية الدولية للجماعة الإرهابية".. الإخوان خططوا لاقتحام وحرق مدينة الإنتاج الإعلامى و"ماسبيرو" و استهداف مكتب النائب العام بالتجمع .. وبث الأخبار الكاذبة عبر قنواتهم

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

صور..مأساة "عشش" شارع السودان.. تضاعف أعدادها بعد منح وحدات لـ105 أسر.. والأهالى:"ناس دفعت 15 ألف جنيه عشان يسكنوا بدل اللى استلموا شقق"..و"الجيزة":"سيتم إزالة المنطقة بعد العيد..وتسكين باقى الأسر الأصلية فقط"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة