صور.. مظاهرات فى البرازيل على هامش إضراب سائقى الشاحنات

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

اندلعت مظاهرات فى البرازيل على هامش الإضراب الذى بدأه سائقو الشاحنات فى البرازيل وأدى إلى شلل بعد حدوث نقص حاد فى الوقود فى مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن هذا الإضراب يأتى احتجاجا على رفع أسعار الوقود، وأدى إلى توقف حركة المرور على الطرق فى أغلب ولايات البرازيل تقريبا، مع اصطفاف طوابير طويلة من المواطنين أمام محطات الوقود، وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن سلطات مطار برازيليا تسمح بهبوط الطائرات التى تحمل كميات من الوقود تكفى للإقلاع من جديد.

وصرح متحدث باسم هيئة الطيران المدنى البرازيلية، بأنها تراقب الأوضاع عن كثب تمهيدا لإلغاء بعض الرحلات الجوية نتيجة لنقص الوقود بسبب الإضراب.



اضراب سائقى الشاحنات فى البرازيل



جانب من الاضراب



مطالبات بإقالة الرئيس البرازيلى



مظاهرات فى البرازيل على هامش إضراب سائقى الشاحنات