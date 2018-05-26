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السبت، 26 مايو 2018 04:49 ص
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صور.. مصففات شعر بولاية كاليفورنيا يقدمن حلاقة مجانية للمشردين

السبت، 26 مايو 2018 03:49 ص
صور.. مصففات شعر بولاية كاليفورنيا يقدمن حلاقة مجانية للمشردين تصفيف شعر مجانى للمشردين
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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عرضت مجموعة من مصففى الشعر فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تقديم حلاقة مجانية للمشردين فى شوارع الولاية بعد تجهيز شاحنة بها معدات تصفيف الشعر .

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية صورا لعمليات تصفيف الشعر لإحدى المشردات وتصفيف شعرها وتهدف المبادرة إلى إعادة الحيوية والأنوثة للمشردين مرة أخرى وإعادة الثقة بالنفس وأنهم يريدون الاستفادة من عرض التصفيف المجانى ويشعرون بالسعادة عموما من النتيجة التى يرونها فى المرآة بعد حلاقة الشعر.

تصفيف شعر إحدى المشردات
تصفيف شعر إحدى المشردات

 

تصفيف شعر مجانى فى كاليفورنيا للمشردين
تصفيف شعر مجانى فى كاليفورنيا للمشردين

 

تصفيف شعر مشردة فى كاليفورنيا
تصفيف شعر مشردة فى كاليفورنيا

 

صالون حلاقة متنقل لتصفيف شعر المشردين
صالون حلاقة متنقل لتصفيف شعر المشردين

 


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