صور.. محاكمة أخطر قاتل عمل لحساب عصابات المخدرات فى كولومبيا

كتب محمود رضا الزاملى – تصوير أ.ف.ب

وسط اجراءات أمنية مشددة وصل جون جايرو فيلاسكويز إلى قاعة المحكمة فى كولومبيا، لبدء محاسبته على عدد من الجرائم التى ارتكبها عقب خروجه من السجن منذ سنوات، ويعد فيلاسكويز أخطر قاتل عمل لحساب عصابات المخدرات وارتكب العديد من جرائم القتل .

وكانت السلطات الكولومبية، أطلقت سراحه منذ سنوات بعدما قضى 22 عاما فى السجن من جملة عقوبته التى بلغت 30 عاما، ويعد جون جايرو فيلاسكويز، والذى يلقب فى كولومبيا بـ "البوب"، أخطر مجرمى عصابة زعيم تجارة المخدرات الكولومبى الراحل بابلو إسكوبار.

واعترف فيلاسكويز بقتل 300 شخص، والتورط فى قتل نحو 3 آلاف آخرين، خلال عقدى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي بحسب "بى بى سى" .

كما قدم فيلاسكويز فى اعترافاته دليلا على تورط وزير سابق للعدل بإعطاء أوامر بقتل أحد خصومه، وخرج فيلاسكويز، من سجن "كومبيتا" شديد الحراسة، ليبدأ فترة يوضع خلالها تحت المراقبة لمدة أربع سنوات، وغادر فيلاسكويز السجن برفقة حراسة أمنية مشددة، فى علامة على المخاطر الشديدة التى يعتقد أنها قد تهدد حياته خارج السجن.



أخطر قاتل يتحدث إلى محاميه



جون جايرو فيلاسكويز أخطر قاتل



جون جايرو فيلاسكويز



قوات الأمن بمحيط جون جايرو فيلاسكويز