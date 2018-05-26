صور.. متحديات الإعاقة يفوزن بملكات جمال ساحل العاج

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

بعيونهن الساحرة، وبشرتهن السمراء، استطاعن أن يخطفن الأنظار ويلقبن بملكات جمال المعاقين، إنهن جيتمى لوكو، الفائزة بملكة جمال المعاقين فى مسابقة ملكات الجمال التى انطلقت بأبيدجان، و" Yanne Lasme" و "Andrea Divine Astse" اللاتى حصلن على المركز الثانى.

تهدف هذه المسابقة التى شارك فيها أيضا كفيفات، إلى تغير الأفكار ونظرة المجتمع إلى هؤلاء، والإيمان بأنهن يستطيعن أن يثبتن أنفسهن، وأن "المستحيل" كلمة وضعت لتحطيم آمال الضعفاء فقط، الأمر الذى دفعهن للتحدى والمشاركة فى مسابقات ملكات الجمال .

وانطلقت أول أمس الخميس، مسابقة ملكات جمال المعاقين فى ساحل العاج .

وفى سياق متصل، تمكنت جنوب أفريقيا من اقتناص لقب ملكة جمال الكون 2017، فى المسابقة التى أقيمت فى ولاية لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما جاءت كولومبيا وصيفة أولى وجامايكا وصيفة ثانية.

وقامت إيريس متينير ملكة جمال الكون 2016، بتتويج ملكة جمال أفريقيا لتكون خليفتها لعام 2017، فى مفاجأة للكثير من متابعى المسابقة العالمية لفوز جنوب أفريقيا باللقب، نظرًا لثقة ممثلتها الشديدة فى ذاتها وابتسامتها التى تحلت بها طوال فترة المسابقة فلم يظهر عليها أى من علامات القلق.



ملكات الجمال فى ساحل العاج



جانب من المسابقة



ملكات الجمال المعاقين خلال المسابقة



إحدى المشاركات بالمسابقة



صعود إحدى المرشحات للمسابقة على المنصة



جانب من مسابقة ملكات جمال المعاقين



إحدى المعاقين خلال المسابقة