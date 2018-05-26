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السبت، 26 مايو 2018 04:49 ص
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صور..رئيس فنزويلا يلتقى سناتور أمريكى بعد فرض عقوبات على خلفية الانتخابات

السبت، 26 مايو 2018 04:01 ص
صور..رئيس فنزويلا يلتقى سناتور أمريكى بعد فرض عقوبات على خلفية الانتخابات الرئيس نيكولاس مادورو يلتقى السناتور الجمهورى الأمريكى بوب كروكر
كراكاس (رويترز)
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قالت الحكومة الفنزويلية، إن الرئيس نيكولاس مادورو التقى مع السناتور الجمهورى الأمريكى بوب كروكر يوم الجمعة، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعادة انتخاب مادورو لفترة تستمر ست سنوات فى انتخابات لم تعترف بها الولايات المتحدة.

وأدت الانتخابات إلى تدهور العلاقات بشكل أكبر بين البلدين، وردت الولايات المتحدة على الانتخابات التى وصفتها بأنها غير ديمقراطية بفرض عقوبات إضافية مما دفع فنزويلا إلى طرد أكبر دبلوماسيين أمريكيين فى كراكاس. وردت الولايات المتحدة بخطوة مماثلة.

وقال وزير الإعلام الفنزويلى خورخى رودريجيز، للصحفيين "كان اجتماعا طيبا وإنها أنباء طيبة بالنسبة للشعب الفنزويلي". ولم يذكر تفاصيل ما ناقشه المسؤولون. وأظهرت مشاهد فى التلفزيون الرسمى مادورو وكروكر الذى يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى يتصافحان فى قصر ميرافلوريس الرئاسى على الرغم من أنهما لم يدليا بتصريحات لوسائل الإعلام.

وأجرى نواب أمريكيون محادثات من قبل مع مسؤولين فنزويليين بشأن الإفراج عن المبشر الأمريكى جوش هولت المسجون فى فنزويلا منذ 2016 بشأن اتهامات تتعلق بالأسلحة. ويقول مسؤولون أمريكيون إن فنزويلا تستغل هولت كورقة مساومة فى محادثات العقوبات. ويواجه الاقتصاد الفنزويلى خامس عام من الانكماش كما أدى ارتفاع معدل التضخم ونقص المواد الغذائية والأدوية إلى هجرة جماعية. وفرضت الولايات المتحدة فى الأشهر الأخيرة عقوبات على أشخاص لهم صلة بمادورو بعد أن اتهمتهم بالفساد.

الرئيس نيكولاس مادورو يلتقى السناتور الجمهورى الأمريكى بوب كروكر
الرئيس نيكولاس مادورو يلتقى السناتور الجمهورى الأمريكى بوب كروكر

 

مادورو يلتقى السناتور الجمهورى الأمريكى بوب كروكر
مادورو يلتقى السناتور الجمهورى الأمريكى بوب كروكر

 

مصافحة رئيس فنزويلا للسناتور الجمهورى الأمريكى بوب كروكر
مصافحة رئيس فنزويلا للسناتور الجمهورى الأمريكى بوب كروكر

 

 


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