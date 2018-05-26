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السبت، 26 مايو 2018 10:15 م
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صور.. حريق هائل فى أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا

السبت، 26 مايو 2018 10:14 م
صور.. حريق هائل فى أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا حريق المانيا
كتب عبد الوهاب الجندى
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اندلع حريق هائل فى أكبر مدينة ترفيهية فى الأراضى الألمانية، مما أثار مخاوف من وقوع إصابات أو قتلى.

وتظهر الصور التى نشرتها وكالة الأنباء رويترز، النيران وأعمدة كثيفة من الدخان ترتفع فى الهواء من حديقة ملاهى أوروبا فى روست مساء اليوم السبت.

وشوهدت سحب من الدخان من الأميال حولها مع انتشار الذعر بين الزوار، وقال شهود عيان إن النيران وصلت إلى ارتفاع 15 مترا ، كما أن بعض الألعاب النارية اشتعلت فيها النيران أيضا ، وفقا لما ذكره موقع Bild.de.

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

 

الدخان يتصاعد من المدينة
الدخان يتصاعد من المدينة

 

تصاعد الدخان
تصاعد الدخان

 

حريق ألمانيا
حريق ألمانيا

 


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