صور.. حرق دمى لرئيس الوزراء الهندى احتجاجا على رفع أسعار البنزين

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

واصل المواطنون الهنود اليوم السبت، التظاهر ضد سياسات رئيس الوزراء الهندى مودى الخاصه بارتفاع أسعار البنزين والسولار.

وقاد التظاهرات حزب المؤتمر المعارض الرئيسى فى الهند، حيث أحرقوا دمى لرئيس الوزراء الهندى مودى.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا فى الآونة الأخيرة، حيث يذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين فى الهند ارتفع إلى 4.6% خلال شهر أبريل الماضى مقارنة مع نفس الشهر من العام 2017، فيما يشير مؤشر الأسعار النهائى قبل مراجعة السياسات النقدية لبنك الاحتياطى الهندى فى يونيو المقبل، إلى المخاوف المتعلقة بأسعار النفط المرتفعة والتى ستتفاقم مع التضخم فى الهند.

ويعود الارتفاع فى أسعار الوقود بالهند إلى توجهات الحكومة الهندية لتحرير أسعار البنزين من أجل تخفيف أعباء الدعم، حيث قفزت فاتورة دعم الوقود إلى 9.6 مليار دولار خلال العام المنتهى فى الحادى والثلاثين من مارس 2014، وبعد ذلك بـ7 أشهر، تم إلغاء دعم الوقود كليًا، وتراجعت فاتورته من على كاهل الحكومة والشركات الحكومية للطاقة التى كانت تبيع الوقود والخام لتجار التجزئة بخصومات، وأدى ذلك إلى زيادة وتيرة الاقتراض من جانب شركات حكومية لسد الفجوة بين أسعار بيع الوقود والتكلفة الفعلية لإنتاجه.



حرق صور رئيس الوزراء الهندى مودى



مظاهرات الهند



مواطنون هنود



حانب من المظاهرات



حزب المؤتمر المعارض