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صور.. الأكراد يتظاهرون فى القامشلى ضد انتهاكات أردوغان بعفرين السورية

السبت، 26 مايو 2018 01:24 م
صور.. الأكراد يتظاهرون فى القامشلى ضد انتهاكات أردوغان بعفرين السورية مظاهرات الأكراد - أرشيفية


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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تظاهر العشرات من المواطنين الأكراد اليوم السبت، ضد التغيرات التركية التى أدخلتها تركيا فى منطقة عفرين السورية.

ورفع المتظاهرون الأعلام الكردية وصور الزعيم الكردستانى عبدالله أوجلان، المسجون فى تركيا منذ عام 1999، مطالبين بضرورة الإفراج عن زعيم الحزب وإعطائه حريته السياسية كاملة.

وارتكب جيش أردوغان الإرهابى فى مدينة عفرين السورية، جرائم بشعة حيث نهب أنصاره المحلات وسرقوا المنازل، بعد إعلان سيطرتهم الكاملة على المدينة، إضافة إلى فرار آلاف المواطنين يوميا بسبب القذائف المتوالية على المدينة.

ولم يكتفى أردوغان الإرهابى بالسيطرة على المدينة بل استباح مدن أخرى حيث أعلن أنه سيدخل بعدها مدن مثل منبج والقامشلى وعين العرب ورأس العين.

 

مظاهرات الأكراد فى سوريا
مظاهرات الأكراد فى سوريا

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

الأكراد السوريين
الأكراد السوريين

 

سيدات الأكراد
سيدات الأكراد

 

جانب من مظاهرات سيدات الأكراد
جانب من مظاهرات سيدات الأكراد

 

أعلام الأكراد وعبدالله أوجلان
أعلام الأكراد وعبدالله أوجلان

 

جانب من المسيرات
جانب من المسيرات

 

جانب من المسيرات
جانب من المسيرات

 


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