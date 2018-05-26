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صور.. احتفالات مبهجة فى شوارع البيرو بـ"يوم المهرج"

السبت، 26 مايو 2018 03:34 ص
صور.. احتفالات مبهجة فى شوارع البيرو بـ"يوم المهرج" احتفالات يوم المهرج فى البيرو
كتب محمود رضا الزاملى _ رويترز
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انطلقت الاحتفلات فى شوارع ليما، عاصمة البيرو، بـ"يوم المهرج"، حيث خرج عشرات المهرجين من السيرك ملونين وجوههم، ومرتدين ملابس خاصة بالسيرك، وملابس ترفيهية تمثل وظائف مختلفة منها الأطباء، ولاعبو كرة القدم، حيث ارتدى أحد المهرجين تى شيرت نادى برشلونة، ممسكًا فى يده نسخة تقليدية لكأس العالم.

وانطلق المهرجون، فى احتفالات عامة بشوارع ليما، يبعثون البهجة فى نفوس المواطنين من خلال العروض الفنية والألوان المبهجة التى يتزينوا بها، وكذلك إنشاد الأغانى الخاصة بالاحتفالات.

احتفالات البيرو
احتفالات البيرو

 

احتفالات بيرو بيوم المهرج
احتفالات بيرو بيوم المهرج

 

أحد المشاركون فى الاحتفالات
أحد المشاركون فى الاحتفالات

 

أحد المشاركين فى يوم المهرج
أحد المشاركين فى يوم المهرج

 

الاحتفالات فى بيرو
الاحتفالات فى بيرو

 

المشاركات يضعن الألوان على وجوههن
المشاركات يضعن الألوان على وجوههن

 

المهرجون يرتدون أحذيه ملونه
المهرجون يرتدون أحذيه ملونه

 

ألون مبهجة خلال الاحتفال
ألون مبهجة خلال الاحتفال

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

رسم الألوان على وجه طفل
رسم الألوان على وجه طفل

 

 

 


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ليما




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