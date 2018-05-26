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صور.. إعصار "مكونو" تنخفض حدته ويتحول إلى عاصفة استوائية

السبت، 26 مايو 2018 09:07 م
صور.. إعصار "مكونو" تنخفض حدته ويتحول إلى عاصفة استوائية إعصار مكونو
كتب عبد الوهاب الجندى
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تواصل لجان الطوارئ فى سلطنة عمان، اجتماعاتها وأعمالها الميدانية للتقليل من تأثيرات الحالة المدارية لإعصار "مكونو" التي شهدها بحر العرب، وتسببت فى أضرار مادية وإنسانية.

وانخفضت حدة الإعصار " مكونو " اليوم السبت ليتحول إلى عاصفة استوائية بعد أن ضرب جنوب سلطنة عمان بقوة متسببا بوفاة شخصين وبأضرار كبيرة، حسب ما أعلنت السلطات.

ويتجه فى الوقت الحالى إعصار "مكونو" إلى السعودية حيث من المفترض أن يصل اليها خلال النهار.

وقد اجتاح الاعصار الاستوائى الأول لموسم 2018 فى شمال المحيط الهندي، الخميس جزيرة سقطرى اليمنية حيث لقى سبعة أشخاص على الأقل حتفهم هم خمسة يمنيين وهنديان، بحسب وزير الثروة السمكية فى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فهد كفاين.

الأمطار في الشوارع
الأمطار في الشوارع

 

المياه في الشوارع
المياه في الشوارع

 

إعصار مكونو
إعصار مكونو

 

سيول الإعصار
سيول الإعصار

 

تساقط السيول
تساقط السيول

 

تعطل حركة المرور
تعطل حركة المرور

 

الرياح العاتية
الرياح العاتية

 

تساقط النخل
تساقط النخل

 

غرق السيارات
غرق السيارات

 

أمواج البحر
أمواج البحر

 

 


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